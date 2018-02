Sagra a Cinisello Balsamo

Tempo di festa a Cinisello Balsamo nel weekend. Nel comune milanese alle porte di Monza infatti è in programma la Sagra dell'Uffizi di Cinisell. I festeggiamenti inizieranno venerdì 23 febbraio e proseguiranno fino a lunedì 26 febbraio 2018.



In città, per l’occasione, sono stati organizzati diversi appuntamenti con iniziative culturali, visite guidate, bancarelle, giostre (Area delle Feste - Via De Ponti e Area di Via Copernico) e spettacoli che animeranno i vari angoli della città. Domenica in Piazza Gramsci alle 19 è in programma uno spettacolo di fontane danzanti, luci e giochi d’acqua. Uno spettacolo di zampilli colorati che danzano sulle più famose melodie classiche e moderne.