Sagra degli arrosticini abruzzesi a Senago

SAGRA DEGLI ARROSTICINI ABRUZZESI



CENTRO SPORTIVO DI SENAGO

VIA G. DI VITTORIO, 2



DA VENERDI' 30 AGOSTO A DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019



Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica SERA dalle ore 19:00



FUSILLI AL RAGU' DI AGNELLO CON RICOTTA SALATA

BUCATINI ALL'AMATRICIANA

SPAGHETTONI CON POLPETTINE

ARROSTICINI ABRUZZESI

COSTATA ALLA GRIGLIA

COZZE ALLO ZAFFERANO

IMPEPATA DI COZZE





IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTO



Per info e prenotazioni: Cell. 392.7496820