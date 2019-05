SAGRA DEL CINGHIALE



CENTRO SPORTIVO DI SENAGO

VIA G. DI VITTORIO, 2



DA VENERDI' 31 MAGGIO A DOMENICA 2 GIUGNO 2019



Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica sera



TAGLIATELLE CINGHIALE LARDO E BROCCOLI



PENNETTE AL RAGU' DI CINGHIALE E PORCINI



RAVIOLI DI CARNE AL SUGO DI CINGHIALE



BOCCONCINI DI CINGHIALE CON POLENTA



SPEZZATINO DI CINGHIALE IN SALMI'



CINGHIALE ALLA CACCIATORA CON OLIVE



POLENTA CROCCANTE CON FUNGHI



COSTATA DI MANZO CON POMODORINI





IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTO

Per info e prenotazioni: Cell. 392.749.6820