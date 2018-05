Sagra del Maialetto Sardo

Maialetto alla sarda, bocconcini di cinghiale, tagliata, salumi e formaggi tipici della Sardegna e ancora linguine alle vongole e bottarga. Queste sono alcune delle specialità che si possono trovare a Senago dal 25 maggio al 10 giugno alla Sagra del Maialetto alla sarda.

La manifestazione, che si svolgerà presso il campo sportivo di Senago in via De Vittorio 2, si terrà nei weekend nelle giornate di venerdì, sabato e domenica (anche a pranzo la domenica). In caso di maltempo l'organizzazione garantisce posti al coperto.