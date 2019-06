Sagra del Pesce di Senago

SAGRA DEL PESCE



CENTRO SPORTIVO DI SENAGO

VIA G. DI VITTORIO, 2



DA VENERDI' 7 A DOMENICA 16 GIUGNO 2019



Tutti i Venerdì Sabato e Domenica sera, Domenica anche a pranzo



IMPEPATA DI COZZE

ANTIPASTO DI MARE

FRITTELLE DI GRANCHIO



SPAGHETTONI CON POLIPETTI

CALAMARATA AI FRUTTI DI MARE

PENNETTE AL SALMONE



FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERI

SPIEDONI DI PESCE ALLA GRIGLIA

GAMBERONI ALLA GRIGLIA

SEPPIE IN UMIDO CON PISELLI

TAGLIATA DI MANZO





In caso di maltempo, posti al coperto



per info e prenotazioni: cell. 392.74.96.820