Sagra Emiliana: a giugno tagliatelle, gnocco fritto e tortellini

Tagliatelle burro e parmigiano, gnocco fritto e tortellini in brodo. Sono solo alcuni dei piatti che sarà possibile degustare alla Sagra emiliana, in programma a Seveso dal 13 al 16 giugno.

Il programma

Quattro serate, il doppio rispetto all'edizione 2018, saranno interamente dedicate al gusto e al divertimento, con uno spettacolo di musica dal vivo ogni giorno alle 21:30, e piatti preparati sul momento con prodotti selezionati e di alta qualità. Oltre alle tante specialità salate, i più golosi potranno scegliere tra torta Barozzi con panna montata, crostata casereccia e gnocco fritto con la nutella. Ad accompagnare i piatti anche vini come lambrusco, sangiovese e pignoletto.

Per i più piccoli, infine, sarà allestita un'area gonfiabili. L'evento, che prevede oltre 800 posti al coperto, si svolgerà anche in caso di pioggia. Per maggiori info e prenotazioni: 3493563207, www.sagraemilianaseveso.it.