Sagra del Firùn a Pessano con Bornago

Domenica 11 febbraio a Pessano con Bornago è in programma la XVI edizione della Sagra del Firùn organizzata dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco in onore di Santa Apollonia.

A partire dal 9 febbraio nella Piazzetta Via Roma ci sarà l'apertura ufficiale stand “Polo Food” a cura del Gruppo Alpini “Beato Carlo Gnocchi” di Pessano con Bornago dove si potranno degustare fino a domenica pranzi e cene a base di prodotti tipici lombardi. Domenica 11 febbraio la sagra entra nel vivo e per vie del paese ci saranno bancarelle di commercianti e hobbisti e la tradizionale sfilata del palio di Santa Apollonia.

In programma anche esposizioni di auto, laboratori di sicurezza stradale per i più piccoli e dimostrazioni sportive. Nel parcheggio del Boowling di via Provinciale sarà presente un Luna Park mentre in corso Europa ci saranno le giostrine per i più piccoli.

In caso di maltempo l'evento sarà posticipato al 18 febbraio.