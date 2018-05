Sagra dello Gnocco Fritto a Caronno Pertusella, a pochi chilometri dalla Brianza.

Per due weekend, dal 15 giugno e per tutto il weekend del 16 e 17 e poi dal 22 a domenica 24 giugno, nel Parco della Resistenza, in via Avogadro, è in programma un appuntamento gastronomico dedicato a questa specialità da gustare accompagnata da salumi e formaggi.

Ad arricchire il calendario della sagra anche serate musicali con esibizioni musicali e ballo.

L'evento è organizzato dalla Proloco.