Ritorna la Sagra del Gorgonzola

Nella città capitale di questa specialità, nel weekend di sabato 15 e domenica 16 settembre si terrà la Sagra del Gorgonzola 2018.

Nella comune situato alle porte di Milano che nel Medioevo diede i natali all’omonimo formaggio sono in programma mostre, stand, i mercatini, concerti e iniziative per grandi e piccini.

Come raggiungere la Sagra

La Sagra è facilmente raggiungibile dal centro di Milano con la Linea verde MM2 della metropolitana (fermata Gorgonzola, direzione Gessate) o pedalando fuori dal traffico lungo il Naviglio Martesana (su quella che è stata classificata come la 3a più bella pista ciclabile d’Italia). Potete anche arrivare in automobile, ma i piatti della Sagra sono sicuramente più gustosi se li avete raggiunti in modo… ecologico!