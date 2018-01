Sagra di San Mauro a Lentate sul Seveso

A Lentate sul Seveso domenica 14 e lunedì 15 gennaio 2018 torna la Sagra di San Mauro.

Come ogni anno la frazione di Copreno festeggerà il suo patrono con iniziative religiose, culturali e bancarelle. Ad attendere i visitatori ci saranno castagne, dolciumi, torte, prodotti agricoli, artigianato locale e internazionale, giocattoli, dischi, musicassette, bigiotteria, prodotti etnici, palloncini e hobbistica. La sagra si terrà nelle vie Montenero, Montello, Trieste e Piazza Fiume dalle 9.00 alle 21.00.

Ma non è tutto. In programma anche una mostra dedicata a Princivallo Porro: ‘La Famiglia e la Committenza’, che sarà allestita a Villa Immacolata Clerici, in via Trieste 5 a Copreno e osserverà i seguenti orari di apertura: domenica 14 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle17.30; lunedì 15 dalle 14.30 alle 17.30.

I divieti

Dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dei giorni domenica 14 e lunedì 15 gennaio 2018 è sospesa la circolazione dei veicoli sulle seguenti strade comunali: piazza Fiume; via Montenero (da via Trento a piazza Fiume); via Montello (da via Tonale a piazza Fiume); via G. Cantore (da via Asiago a piazza Fiume; consentito il transito ai residenti); via Trieste (da piazza Fiume a via G. Cantore; consentito il transito ai residenti). E’ vietata la sosta con rimozione forzata dei veicoli sugli spazi da destinare a posteggi temporanei per il commercio e viene ripristinata la circolazione in entrambi i sensi di marcia nelle vie: G. Cantore (da via Asiago a Piazza Fiume e nel tratto compreso tra le vie Trieste ed Asiago) e via Trieste (dal civico 11 a via G. Cantore).