Sagra napoletana a Senago

A Senago appuntamento con la Sagra Napoletana. Da venerdì 13 a domenica 22 settembre, tutti i venerdì, sabato e domenica (anche a pranzo) presso il centro sportivo di Senago in via G.di Vittorio 2 arriva l'appuntamento con la tradizione enogastronimica napoletana.



Bruschette alla mozzarella di bufala

Impepata di cozze

Lasagne alla napoletana

Reginette salsiccia e friarielli

Spaghetti con le vongole

Gateau di patate

Salsiccia e friarielli

Mozzarella di bufala

Costata di manzo

Frittura di calamari



In caso di maltempo, posti al coperto



Per informazioni e prenotazioni: N. 392.6852801 - 392.7496820