'Sagra della patata': a settembre a Lazzate

L'amatissima Sagra della patata torna a Lazzate con una nuova edizione dal 26 al 29 settembre a dal 3 al 6 ottobre.

Ad aspettare gli avventori oltre a moltissimi squisiti piatti a base di patate, anche mercatini con specialità gastronomiche stagionali e musica dal vivo con band tributo e serate danzanti.

Da non perdere le prelibatezze preparate ogni giorno dal ristorante per l'occasione, come pizzoccheri, 'polenta de pomm' e gateau.

(Il programma della manifestazione)