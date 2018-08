Torna la classica sagra della patata di Oreno

Torna a Oreno la Sagra della Patata. a venerdì 7 a domenica 16 settembre 2018 torna l'appuntamento con una delle sagre più popolari della Brianza.

La sagra quest'anno raggiunge il traguardo della 29esima edizione e tra gli eventi e le iniziative consuete. Il programma, per il momento, non è ancora stato svelato ma non mancherà intrattenimento musicale accanto alla buona cucina e alle specialità a base dell'ingrediente principe: la patata di Oreno.