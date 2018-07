Ritornano i sapori del mare con la "Sagra del pesce"

Da giovedì 16 agosto a domenica 2 settembre a Paderno Dugnano è in programma la Sagra del Pesce. La manifestazione culinaria dedicata al mare e alle sue specialità è uno degli appuntamenti in calendario nell'ambito della rassegna di eventi del cartellone dell'Estate Padernese che anche quest'anno, per la sua 38esima edizione, anima il Parco di via Toti, presso il centro sportivo comunale, che per l'occasione si trasforma in una piazza estiva con attività, intrattenimento, musica e specialità.