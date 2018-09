Pizzocchieri e sciatt, i sapori della Valtellina a Vedano al Lambro

Da Venerdì 5 Domenica 7 Ottobre 2018 a Vedano al Lambro (MB) va in scena Valtellina in Piazza una straordinaria occasione non solo per trascorrere un momento di grande convivialità e festa, ma anche per conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina...

Un weekend tra Gusto e Divertimento, con servizio ristorazione tradizionale valtellinese, birre artigianale e vini del territorio, musica ed eventi, Area bimbi con animazione, piccolo mercatino e molto altro!

Una kermesse ricchissima nel nome della cucina valtellinese: un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati...

In questa "tre-giorni" il focus enogastronomico sarà dedicato a due piatti incredibili come i Pizzoccheri e gli Sciatt, accompagnati da Vini locali e Birre artigianali!