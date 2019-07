Sagra della Polpetta a Solaro

Polpette di manzo con salsa al chili, polpette in versione indiana, con pollo al curry, all'astice e pomodoro, di verdure e ancora di melanzane, cacio e pepe e provola. Da venerdì 19 a domenica 21 luglio a Solaro è in programma la Sagra delle Polpette.

L'appuntamento è presso il centro sportivo Gaetano Scirea in corso Gaetano Berlinguer. La manifestazione prenderà il via venerdì 19 luglio a partire dalle 19. Nell'area della festa saranno attivi laboratori ludici per bambini e giochi gonfiabili.

L'evento è organizzato da Binda For Children.