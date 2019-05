Impepata di cozze, orecchiette alle cime di rapa e molto altro: torna la mitica Sagra pugliese

Spaghettoni alla tarantina, melanzane alla parmigiana, caciocavallo alla piastra e gamberoni alla griglia. Sono solo alcuni dei piatti che sarà possibile gustare alla Sagra pugliese, in programma a Senago dal 10 maggio al 19 maggio, tutti i venerdì e sabato sera dalle ore 19 e domenica a pranzo dalle 12.

Il programma

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione si terrà all'interno del parco nel centro sportivo di Senago in Via G. di Vittorio. Per l'occasione gli avventori potranno provare taralli, lampascioni e carteddate a volontà, ma anche ordinare squisite pietanze come impepata di cozze, orecchiette alle cime di rapa, lasagne e zuppetta del Gargano con friselle. L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo grazie ai posti disponibili al coperto. Per info e prenotazioni: 392. 7496820.

Come ogni anno la Sagra pugliese consentirà una full immersion nei sapori e nei profumi della Puglia, con diverse ricette tipiche di amatissime zone di vacanza come il Gargano e il Salento.