Ecco i sapori dell'autunno: la sagra della salamella e della castagna

Sagra della Salamella e della Castagna in piazza. L'appuntamento è in piazza a Palazzolo Milanese domenica 28 ottobre.

Acap, in collaborazione con il CAI di Paderno Dugnano e il patrocinio del comune milanese, ha organizzato la manifestazione in piazza Hiroshima. Dalle 9 alle 19 domenica si potranno trovare i sapori tipici dell'Autunno in piazza con le caldarroste e mangiare golose salamelle.