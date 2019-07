Dal 25 al 28 luglio 2019 il Corpo Musicale San Damiano Sant'Albino è lieto di invitavi alla sesta edizione della sagra "Salamelle in Sol Maggiore".

L'appuntamento è presso l'area feste di via Aldo Moro a Brugherio. Ogni sera, dalle 19.00, sarà attivo il servizio bar, cucina e pizzeria e dalle 20.30 serata danzante.

I musicisti lasceranno gli strumenti nelle custodie e si trasformeranno in camerieri, baristi, cuochi e pizzaioli provetti, mentre le danze saranno guidate da gruppi di ballo liscio e country.

Venerdì 26 la musica country sarà la protagonista della serata. Non perdetevi le emozionanti danze sulla pedana in legno montata appositamente per l’occasione.

Sarà inoltre possibile tentare la fortuna acquistando i biglietti della "Lotteria in Sol Maggiore" al costo di 1€ con estrazione domenica 28 alle ore 22.30.

E c’è di più! Suoni in una banda? Sei un tesserato ANBIMA?

Presenta la tua tessera 2019 alle casse. Riceverai subito il 10% di sconto su quello che ordinerai! (Lo sconto è strettamente personale e non cumulabile per acquisti di più persone).