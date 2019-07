Sagra di Santo Stefano a Vimercate

Appuntamento a Vimercate con la Sagra di Santo Stefano.

La quinta edizione della manifestazione è in programma sabato 3 agosto. Organizzata dalla Pro Loco Vimercate, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Vimercate, la tradizionale Fiera di Santo Stefano si terrà dalle 9:00 alle 24:00 nelle vie del centro.

Oltre alle bancherelle agroalimentari, l’esposizione di animali tipici delle corti brianzole, la visita guidata alla collegiata di Santo Stefano e l’immancabile appuntamento con la trippa, i fuochi d’artificio, la musica e il ballo in piazza, saranno organizzate delle visite a Palazzo Trotti, una gara per i golosi di anguria e numerosi giochi della tradizione contadina, per grandi e piccini. Quest’anno sarà presentato anche il dolce ufficiale di Vimercate, “Maisagià”, una pannocchia di frolla dal tenero cuore di cioccolato.

Il programma della Festa

9:00 • apertura degli stand e dell’esposizione degli animali da cortile

10:00 • Santa Messa nella Chiesa di Santo Stefano con incendio del pallone.

• trucca bimbi, parco Trotti

• in sella ai pony, parco Trotti

11:00 • saluti istituzionali, Piazza Roma

• benedizione degli animali, Parco Trotti

11:00 - 13:00 •visita guidata a Palazzo Trotti (si consiglia prenotazione)

12:00 Pranzo della tradizione:

• trippa – e non solo - nel punto ristoro, Piazza S. Stefano

• menu a tema nei bar e ristoranti

15:30 -16:30 visita guidata alla Collegiata di S. Stefano e alla cripta (si consiglia prenotazione)

16:00 • Spazio ai giochi e al divertimento, Piazza Roma e Piazza Castellana

16:30 • Anguriata e assaggi di torta paesana, P.zza S. Stefano

17:30 •Gara «all’ultima fetta di Anguria», via Papa Giovanni XXIII, 13

19:30 • Cena con accompagnamento musicale nei bar e ristoranti del centro

21:00 • Serata Musicale e danzante con l’Orchestra Max Fabiani, Piazza Castellana

21:30 • “Un’estate fa” - Proiezione di filmati d’archivio della collezione video del Museo Must, Corte di Villa Sottocasa

23:00 • Fuochi d’artificio