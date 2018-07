Seregno, torna la festa della Madonna della Campagna a Seregno

Torna a Seregno l'atteso appuntamento di fine estate con la festa della Madonna della Campagna.

La manifestazione aprirà i cancelli dell’area di via Cagnola venerdì 1 settembre e andrà avanti per otto giorni, fino all’11 settembre, con eventi, musica e appuntamenti per celebrare tra allegria, tradizione e divertimento questa ventottesima edizione.

Otto giorni su due week end, 1 e 2 settembre e 5, 6, 7, 8, 9 e 10 settembre, ventiquattro ore di musica live suonata dalle migliori orchestre italiane, oltre 70 volontari impegnati. E poi la cucina con i piatti tipici brianzoli, esibizioni sportive, eventi agricoli e momenti dedicati più piccoli.