Sagra del tortello di zucca: a Varedo squisiti piatti e attività speciali

Uno dei motivi per cui gioire dell'arrivo dell'autonno sarà alla Villa Bagatti Valsecchi di Varedo dal 31 ottobre al 3 novembre: la sagra del tortello di zucca offrirà a tutti la possibilità di gustare squisiti piatti e prendere parte a diverse iniziativa.

Il programma

La manifestazione, a ingresso libero, presenta diverse iniziative enogastronomiche, che si svolgeranno negli spazi della villa per una quattro giorni di gusto e divertimento. In programma servizio bar e ristorante attivo tutto il giorno, specialità a base di zucca, birre selezionate e vini in abbinamento e visite guidate all'interno della villa. Per la notte di Halloween, inoltre, è previsto un evento speciale.



"Da che mondo è mondo - scrivono gli organizzatori della Fondazione 'La Versiera 1718' - gusto e divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti". Ad attendere gli avventori della sagra, un appuntamento da ricordare.