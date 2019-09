Degustazioni, musica e pigiatura dell'uva dei bambini: ecco la sagra dell'uva

Degustazioni, musica e laboratori per i più piccoli all'insegna di colori e sapori dell'autunno. Sono questi gli ingredienti della Sagra dell'Uva in arrivo a Misinto con una super prima edizione da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Per l'occasione verrà anche presentato il Vino di Misinto.

In programma, scrivono gli organizzatori, "una festa lunga tre giorni per dare il benvenuto all’autunno e, simbolicamente, al suo frutto più buono, l’Uva". L'appuntamento per tutti è in piazza Sandro Pertini, davanti alla Chiesa parrocchiale.

L'iniziativa è organizzata dalle associazioni di volontariato misintesi coordinate e supportate dal Comune. Il programma è ricco di iniziative, di musica, di laboratori per bambini e di momenti di degustazione. In particolare ci sarà la pigiatura dell’uva con i piedi da parte dei bambini. Sarà possibile degustare molti piatti speciali, dalla trippa e dal brasato fino ad arrivare polenta e zola e ai pizzoccheri. Il tutto accompagnato, ovviamente, da vini di grande qualità.

Il programma

Venerdì 4 ottobre

ore 19.00 Apertura Sagra e cucina

Musica di intrattenimento del Gruppo Sulutumana

ore 22 circa in Piazza Dj set con Rudy Nery di Radio Delta International

Sabato 5 ottobre

Nel pomeriggio Esposizione Moto d'epoca in Piazza Bergamonti

ore 19.00 Apertura Cucina

Musica di intrattenimento con l'attore musicista Luca Maciachini

Domenica 6 ottobre

ore 9.00 Apertura Mercatini "Sapori di Terra, Sapori di Lago" prodotti tipici

Esposizione moto d'epoca in Piazza Bergamonti

ore 11.00 circa banchi degustazione vini

ore 12.00 Apertura Cucina per Pranzo

ore 14.00 Pigiatura dell'uva per tutti i bambini

ore 19.00 Apertura Cucina per Cena

Tutti i giorni

Parco giochi per Bambini in Piazza del Mercato

Sabato e Domenica

Attività di truccabimbi e attività per i più piccoli, spettacoli e dimostrazioni a cura delle Associazioni di Misinto

E’ consigliata la prenotazione dei tavoli (numero: 342-0274886).