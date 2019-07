Sagra della costata fiorentina a Seveso

SAGRA DELLA COSTATA FIORENTINA



CENTRO POLIFUNZIONALE - VIA REDIPUGLIA - SEVESO



DA GIOVEDI' 25 A DOMENICA 28 LUGLIO 2019

tutte le sere da venerdì a Domenica dalle ore 19.00



BRUSCHETTE AL LARDO

BRUSCHETTE AL POMODORO

PENNETTE AL CRUDO TOSCANO

RISOTTO AI PORCINI

COSTATA ALLA FIORENTINA

COSTATA O FILETTO DI MANZO

ROAST BEEF ALL'INGLESE

ENTRECOTE CON POMODORINI

STRISCIA DI COSTINE

GAMBERONI AL COGNAC



PROMOZIONI



MENU' FIORENTINA:

Fiorentina + birra o bibita € 16



MENU' COSTATA:

Costata + birra o bibita € 13



VENERDI' E SABATO - SERATA COUNTRY con MILANO COUNTRYEVENTS





IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTO

Per info e prenotazioni: Cell. 392.7496820