Sagra del porcino

Parte Venerdì 27 Settembre fino a Domenica 13 Ottobre, la sagra dei porcini edizione 2019.

Tutti i venerdì, sabato e domenica sera (domenica anche a pranzo), immersi nel verde del centro sportivo di Senago, si potranno assaggiare le specialità del menù, dai porcini crudi in insalata come antipasto alle pappardelle o risotto ai porcini come primo e i porcini fritti o alla piastra come secondo.