SAGRA DEL MAIALETTO ALLA SARDA



CENTRO SPORTIVO DI SENAGO

VIA G. DI VITTORIO, 2 - SENAGO



DA VENERDI' 21 MAGGIO A DOMENICA 30 GIUGNO 2019



tutte le sere da Venerdì a Domenica dalle ore 19.00

Domenica anche a pranzo dalle ORE 12.00





SALUMI E FORMAGGI

MALLOREDDUS AL RAGU' DI SALSICCIA

LINGUINE VONGOLE E BOTTARGA

RAVIOLONI ALLA CAMPIDANESE

MAIALETTO ALLA SARDA

BOCCONCINI DI CINGHIALE ALLA SARDA

COSTATA DI MANZO CON POMODORINI

TAGLIATA DI MANZO

GAMBERONI ALLA VERNACCIA

FRITTO DI CALAMARI

SEADAS AL MIELE





IN CASO DI MALTEMPO, POSTI AL COPERTO

Per info e prenotazioni: Cell. 392.4853342