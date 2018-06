Sagra del Pesce a Ceriano Laghetto

Torna a Ceriano Laghetto la Sagra del Pesce.

Dal 22 al 24 giugno l'associazione A.S.D. Pescatori Cerianesi in collaborazione con il Comune di Ceriano Laghetto organizza la 39esima edizione della festa dedicata al pesce.

Si comincia venerdì 22 giugno in Piazza Diaz e la manifestazione prosegue fino a domenica 24 giugno. Ogni giorno l'apertura delle cucine è in programma a partire dalle 18.30 e tutte le sere ci saranno serate danzanti con orchestre per ballare a ritmo di musica.