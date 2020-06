Festa di San Gerardo, il 6 giugno a Monza è la giornata delle Ciliegie

Una sagra diversa che non sarà come quella che i monzesi hanno sempre conosciuto e amato negli anni passati. Sabato 6 giugno il capoluogo brianzolo celebrerà la ricorrenza legata a uno dei due patroni cittadini con un programma ridotto che garantirà comunque gli appuntamenti religiosi e le bancarelle di ciliegie che saranno però molte meno rispetto al numero tradizionale proprio per evitare assembramenti.

A segnare il clima di festa a Monza, come ogni anno, sarà la statua di San Gerardo calata nel Lambro per ricordare un suo "miracolo": durante la carestia il santo volle portare del cibo ad alcune famiglie che vivevano al di là del Lambro e, non avendo a disposizione nè zattere nè barche, stese il suo mantello carico di provviste che lo traghettò dall'altra parte del fiume.

San Gerardo oltre che per l'ospedale fondato a Monza è ricordato anche per le ciliegie e si racconta che una sera per convincere i canonici del Duomo a lasciarlo a pregare oltre l'orario di chiusura avrebbe promesso loro un cesto di ciliegie che, nonostante fosse pieno inverno, consegnò la mattina successiva.

Sabato 6 giugno alle 10.30 si terrà la tradizionale messa e durante la funzione non ci si potrà accostare all’urna che contiene il corpo del Santo. Sarà regolarmente aperta la cappellina all’Oasi di San Gerardino ma quest'anno non sarà possibile prendere parte al tradizionale bacio dell’ampolla con le reliquie del santo.

Così come non è contemplata nel programma la distribuzione gratuita delle ciliegie - simbolo della festa e della leggenda legata al Santo e alla città di Monza - tra i passanti. Proprio per evitare assembramenti saranno presenti meno bancarelle per la tradizionale sagra e non ci sarà la Cena sotto le Stelle organizzata in via Bergamo che lo scorso anno aveva registrato un'ampia adesione di commensali.

Nell'area della manifestazione sabato 6 giugno fino alle 22 sarà vietato il transito ad eccezione dei mezzi di soccorso e la sosta in via San Gerardo, a partire dall’intersezione con via Lecco fino all’incrocio con via Zanzi. E per Largo Esterle, da via San Gerado a via Villa