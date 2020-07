Al Parco Tittoni di Desio due serate dedicate ai primi piatti della tradizione romana

Fine settimana di buon cibo: a Desio va in scena il Festival delle paste romane. Sabato 4 e domenica 5 luglio il Parco di Villa Tittoni (ingresso da via Lampugnani) si trasforma in una grande cucina romana all'aperto.



Sabato dalle 19.30 e domenica dalle 18 sarà possibile gustare tre primi piatti da leccarsi i baffi: si potrà scegliere tra la gricia, la carbonara e l'amatricina, tutti preparati utilizzando i maccheroni.

Ogni piatto costa 7 euro. Meglio prenotarsi collegandosi al sito www.parcotittoni.it/prenotazioni o inviando un'email a prenotazioni@parcotittoni.it scegliendo anche il tavolo dove cenare.

Naturalmente dovranno essere rispettate tutte le indicazioni anticontagio: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento sociale, I tavoli possono ospitare fino a 4 persone, 6 se i commensali sono dello stesso nucleo familiare o se sono congiunti.