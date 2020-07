Sagra di Santo Stefano a Vimercate

La stessa tradizionale ricorrenza ma un modo differente di celebrarla, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio previste per la Fase 3 della pandemia da covid. Tra le iniziative confermate per la Fiera di Santo Stefano, lunedì 3 agosto, la Santa Messa, il lancio di palloncini. le visite guidate alla Collegiata di Santo Stefano e la vendita dei Maisagià. Nel rispetto del distanziamento sociale, non saranno presenti le bancarelle e non saranno previste le iniziative serali.

Dalla metà del 1800 la fiera è un appuntamento caro ai vimercatesi e non solo, e con il passare del tempo si è evoluta, trasformandosi, ma mantenendo sempre un forte legame con la tradizione. Pro Loco Vimercate è consapevole del ruolo che questa iniziativa ricopre per tutti noi, ma è altrettanto conscia dell’importanza di garantire la massima tutela e sicurezza a ciascun individuo in un momento che ha segnato fortemente tutti noi. Per questo Pro Loco Vimercate ha voluto comunque mantenere la tradizione della festa, seppure in forma diversa.

"Quest'anno, causa emergenza Covid19 e relative prescrizioni sanitarie, purtroppo non potremo organizzare la tradizionale Fiera, come l'abbiamo realizzata negli anni scorsi – afferma Carla Riva, Presidente di Pro Loco Vimercate – “Il 3 agosto saremo comunque presenti in p.zza S. Stefano con qualche iniziativa, per dare un segno di continuità. Desideriamo testimoniare cosi la nostra vicinanza alla comunità vimercatese anche in queste settimane in cui la nostra città vive ancora una situazione complicata e tuttora non risolta”.

La Parrocchia celebrerà la Santa Messa nella Collegiata di Santo Stefano, con la cerimonia dell’accensione del pallone - nel rispetto del distanziamento sociale – e alla presenza delle autorità cittadine. All’uscita della Santa Messa, Pro Loco Vimercate celebrerà la festa di Santo Stefano con il lancio di palloncini colorati, rigorosamente fotodegradabili e legati con un filo di cotone, per rispettare l’ambiente che ci circonda.

In continuità con quanto fatto l’anno scorso, per ricordare le origini contadine, ma anche come segno della volontà di guardare con fiducia al domani, Pro Loco Vimercate - in collaborazione con Mario Nava - venderà i propri Maisagià in piazza Santo Stefano dalle ore 10:00 alle 13:00. Il ricavato sarà donato alla Fondazione Casa Famiglia S. Giuseppe Onlus, da sempre un punto di riferimento sociale per i vimercatesi e per il territorio, per l'attività di accoglienza e assistenza che svolge, e che oggi ha bisogno del sostegno di tutti noi per superare le difficoltà portate dalla pandemia e continuare nel proprio operato.

Sempre nel segno della tradizione, Pro Loco Vimercate organizzerà le visite guidate alla Collegiata di Santo Stefano, preferibilmente su prenotazione e in ogni caso ad esaurimento dei posti compatibilmente con le misure di distanziamento da rispettare all’interno dei luoghi di culto, alle ore 15.00 e 16.30 (per informazioni e iscrizioni: info@prolocovimercate.it). “Un augurio a tutti: guardiamo con fiducia al futuro, nella speranza di avere nuove occasioni per festeggiare insieme" conclude Carla Riva.