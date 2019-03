Salone dello Studente in Autodromo a Monza

Torna il 3 e 4 aprile a Monza il Salone dello Studente Campus Orienta. In Autodromo la tredicesima edizione della manifestazione dedicata all’orientamento degli studenti che frequentano il quarto e il quinto anno di superiori è pronta ad aprire le porte ai ragazzi.

Qui gli studenti potranno trovare decine di stand di università, scuole e accademie. Al Salone dello Studente di Monza, grazie all’Ufficio scolastico per la Lombardia, si farà il punto sulla nuova maturità, che quest’anno vedrà i ragazzi delle quinte superiori affrontare, per la prima volta, la nuova versione dell’esame. Il convegno in programma, Il nuovo esame di Stato 2019. Ammissione, credito, prove, quadri di riferimento, voto finale, vedrà l’intervento di Maria Grazia Demaria, del Servizio regionale ordinamenti scolastici e politiche per gli studenti. Mercoledì 3 aprile, ore 10.00, Sala Teacher’s Corner In programma anche incontri sul mondo del lavoro e sulle competenze che oggi il mercato richiede.

Al Salone dello Studente di Monza i ragazzi potranno anche partecipare a incontri di informazione sui corsi post-diploma con atenei regionali, nazionali, internazionali e telematici, valutare le possibilità di studio all’estero, fissare colloqui individuali con professionisti dell’orientamento, partecipare a incontri tenuti da specialisti sulle regole per costruire un curriculum vincente e su come presentarsi a un colloquio di lavoro oltre che a partecipare ad incontri con il Servizio di Protezione Civile. Nel corso del Salone si svolgerà anche l’Indagine sul Digital Mismatch e la ricerca Teen’s Voice per dare voce ai giovani.

La manifestazione è organizzata da Campus Orienta di Class Editori, in collaborazione con Assessorato all’Istruzione del Comune di Monza, Ufficio scolastico per la Lombardia Monza e Brianza; con il patrocinio di Commissione Europea, Ufficio scolastico oer la Lombardia, Provincia Monza e Brianza. Con la partecipazione di: Global Shapers Community Milan, High School Game, Esn, InTribe. Con il contributo di Sapienza Università di Roma, Job Farm, Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Ingresso libero e gratuito.