A Monza torna la festa di San Biagio: bancarelle e panettone gratis

Monza celebra la festa di San Biagio, il patrono della gola, con una sagra che coinvolge il quartiere omonimo.

L'area tra via Prina e via Torneamento sarà vestita a festa con bancarelle e stand allestiti in occasione dell'evento. Ci saranno bancarelle, intrattenimento per grandi e piccini, oltre alla degustazione gratuita del tradizionale panettone. La festa di San Biagio vuole per tradizione che il 3 febbraio si mangi un pezzetto di panettone benedetto avanzato da Natale per proteggere la gola.