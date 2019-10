Mercatini, food e 'omnibus a cavalli': ecco la Festa di San Martino a Bellusco

La festa di San Martino torna a Bellusco domenica 10 novembre tra prodotti agricoli, punti ristoro e giochi per bambini. L'appuntamento è dalle 9 alle 17:30 per le vie del centro storico.

(Locandina della Festa)

In piazza ci saranno associazioni, produttori agricoli, ombibus a cavalli, 'il pastore con le sue pecore', punti ristoro, laboratori, giochi e intrattenimenti per bambini. In programma anche una 'festa della solidarietà', un'area food, una zona dedicata allo sport. E ancora animazione musicale, una mostra di moto d'epoca e una dimostrazione sull'uso del Dae.