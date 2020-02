San Valentino al Castello di Trezzo: ecco la visita guidata notturna al cioccolato

In occasione di San Valentino al Castello di Trezzo sull'Adda viene proposta una visita guidata notturna con un brindisi e cioccolata calda per gli innamorati. L'appuntamento è alle 22:30.

"Avete mai provato l'ebbrezza di una visita guidata di notte? - chiedono gli organizzatori -. Il 14 febbraio vi proponiamo un'avventura notturna, tra i misteri, gli amori proibiti e le leggende che nel 1300 animarono le mura di questa grande fortezza". La visita prevede accesso al museo dei ritrovamenti con introduzione della visita, la discesa nelle grotte e nelle ex prigioni della fortezza e la salita sulla cima della torre per un'impagabile vista notturna della Pianura Lombarda sotto alle stelle.

"A fine dell'esperienza saremo lieti di servirvi un brindisi, degli assaggi di cioccolato e un bicchiere di cioccolata calda che potrete gustare con la vostra anima gemella apprezzando la vista dal belvedere della Torre", precisano dalla Proloco di Trezzo. Il costo è di 25 euro a coppia (12,50 per la singola persona). Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@prolocotrezzo.com. Per info: 3459132210.

In alternativa, per chi volesse, alle 19:15 è possibile cenare in barca per poi prendere parte alla visita notturna e al brindisi in cima al castello. "Navigando sulle dolci acque del fiume con aperitivo a bordo, giungerete su una barca coperta e riscaldata per una cena a lume di candela", promettono gli organizzatori. il costo è di 90 euro a coppia. Per prenotazioni (obbligatorie): 3290222382.