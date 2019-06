'Sapori di Liguria': a luglio focacce, trofie al pesto e pesce al cartoccio

Focacce, pansotti, calamari fritti e trofie al pesto. Sono solo alcuni dei piatti che sarà possibile gustare a 'Sapori di Liguria', il festival gastronomico in arrivo al Parco di Villa Bagatti Valsecchi di Varedo dal 12 al 14 luglio.

"Un weekend di atmosfere 100% liguri e sapori unici - scrivono gli organizzatori -, tra golose specialità dolci e salate per tutti i gusti, buona musica dal vivo ed eventi, fresca birra e vini selezionati dal territorio in abbinamento, stand con prodotti, area bimbi con gonfiabili e giostrine, area relax nel parco della villa e tanto divertimento con animazione per grandi e piccini".

Ad aspettare gli avventori golosità come pansotti al sugo di noci, farinata, pesce al cartoccio, focacce al formaggio, al pesto e farinata. L'ingresso sarà sempre libero per tutta la durata dell'evento. In programma anche visite guidate agli spazi della Villa. Per il programma completo consultare la pagina Facebook dedicata all'iniziativa.