Feudo in Festa a Busnago

Sbandieratori, un mercatino rinascimentale e dame e cavalieri in abiti storici pronti a sfilare per le vie della città.

Torna anche quest'anno, nel weekend di sabato 9 e domenica 10 giugno, la consueta festa del gruppo Sbandieratori Torre dei Germani di Busnago che, come ogni anno, animeranno per tre giorni il paese con esibizioni e sfilate, insieme agli appuntamenti immancabili con la corsa delle Torrette e il Torneo di calcio storico. Novità di quest'anno, la scuola di bandiera, che si terrà il sabato pomeriggio, un'occasione per grandi e piccini di provare a sbandierare o a suonare la chiarina e il tamburo.

Il programma

Si comincia nel pomeriggio del venerdì con la tradizionale corsa delle “torrette”, che coinvolge i ragazzini delle elementari che si contendono la vittoria in una gara di corsa con le torri che simboleggiano appunto le quattro torri attorno alle quali si sviluppava il paese in epoca medievale: “Corte dei Germani”, “Torre della Colombera (Colombaia)”, “Torre del Mournè (Mugnaio)” e “Torre della Corte dei Nisceu (Noccioli)”.

La sera è animata dalle cene organizzate nei cortili delle quattro torri: qui è possibile gustare piatti tipici della tradizione busnaghese, in compagnia degli Sbandieratori e Musici affiancati da saltimbanchi, giullari, ciarlatani e giocolieri. Sabato sera, oltre al mercato rinascimentale, è in programma la sfilata del corteo storico con dame, cavalieri, popolani e mercanti, che si conclude nella piazza del comune, lo spettacolo unisce l’esibizione dei nostri Sbandieratori e Musici a spettacoli di vario tipo, che negli anni sono andati da duelli di armati a tornei di tiro con l’arco, da evoluzioni di cavallerizzi, a spettacoli con il fuoco.

Domenica mattina sbandieratori, musici e corteo storico in sfilata accompagnano l’inizio della Santa Messa. Nel pomeriggio una tenzone di Calcio Storico vede affrontarsi due squadre di “calcianti” il cui scopo è quello di insaccare il pallone ovale nella rete avversaria, realizzando così la “caccia”.