Luca Scarpetta presenta "Il cartello dei Balcani" in biblioteca a Villasanta

In occasione del 4 Novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, la biblioteca propone un "incontro con l’autore". L’8 novembre alle 21 in sala Congressi di Villa Camperio, sarà presentato il volume "Il cartello dei Balcani", un noir di Acar Edizioni fatto di narcotraffico, infiltrati e informatori, scritto dal giornalista e scrittore brianzolo Luca Scarpetta con Giancarlo Rapone. Rapone è stato per undici anni un agente infiltrato del Reparto Operativo Antidroga dell’Arma dei Carabinieri, impegnato in prima linea nella guerra al narcotraffico internazionale, oggi comandante dei carabinieri di Muggiò.

Alla biblioteca di Villasanta i due autori dedicano un’iniziativa speciale: proietteranno filmati originali di quando Rapone era infiltrato che porteranno il pubblico direttamente sulla scena della cattura di pericolosi narcotrafficanti. Ingresso libero,