Seconda maratona di lettura "Il giro del mondo in 80 giorni"

Sabato 1 giugno si svolgerà la seconda la seconda edizione della maratona di lettura #adaltavoce #450minuti "Il giro del mondo in 80 giorni" di Jules Verne.

L’iniziativa, che rientra tra le proposte culturali sviluppate dal Collegio della Guastalla nell’ambito del progetto Cariplo, vede coinvolti anche il polo scolastico comprensivo di San Fruttuoso e l’associazione culturale San Fruttuoso.

La maratona inizierà alle ore 9.00 al Parco Ronchi e fino alle 13.00 la lettura ad alta voce sarà coordinata dalle scuole del quartiere e dall’associazione culturale.

Dalle 14.00 alle 18.00 la lettura ad alta voce si sposterà al Collegio della Guastalla.

In contemporanea alla maratona di lettura, per tutto il giorno alcuni ragazzi del liceo artistico statale della Villa Reale di Monza "Nanni Valentini” realizzeranno il murales su tre quadri del muro del Guastalla all’interno del parco Ronchi ispirandosi al tema del libro.



Appuntamento presso:

scuola Alfieri - Parco Ronchi

ore 9.00 - 13.00



Parco Collegio della Guastalla

ore 14.00 - 18.00



Dalle ore 13.00 pranzo al sacco al Parco Ronchi e BBQ al Collegio della Guastalla.