Sei ruote di speranza: all'Autodromo torna la super gara solidale

Sei ruote di speranza, la super gara dedicata alle persone con disabilità, torna all'Autodromo di Monza. L'appuntamento è per venerdì 1 novembre alle 8:30. L'iniziativa, organizzata dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, offre l'opportunita a bambini e ragazzi, ma anche agli adulti, diversamente abili di fare giri di pista a bordo di supercar per una giornata indimenticabile all'insegna di adrenalina ed emozione.

"L’evento - scrivono gli organizzatori - è nato per poter dare alle persone con disabilità la possibilità di vivere una giornata indimenticabile. I nostri ospiti potranno fare dei giri in pista su automobili da sogno e divertirsi con molte altre attrazioni. Sarà sicuramente un giorno da ricordare".

Ad aspettare il pubblico supercar, auto storiche, aerei, elicotteri, sidecar e fuoristrada, tutti concentrati in Autodromo per una giornata piena di emozioni. In programma giri in pista a bordo di vetture Gt e storiche, intrattenimento nei box e nei paddock, uno speciale percorso virtuale su un fuoristrada, tornei e giochi. Per maggiori info ed escrizioni: 6rds.it.