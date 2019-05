Evento svoltosi al Santuario della Madonna delle Grazie a Monza, all'interno della mostra SEME DI LUCE dal seme al Fiore della Vita - omaggio a Leonardo da Vinci nel 500mo della morte, curata da Carla Tocchetti dell'Associazione Beautiful Varese International in collaborazione con il Cenacolo PAMB e il GAAM ( gruppo associazioni artistiche monzesi)

Nel piazzale del Santuario il giorno 16 maggio alle 21.00 si è riunita una moltitudine di persone per dare vita all'evento: sul sagrato, il fiore della Vita, antica geometria sacra, studiata da Leonardo nel suo Codice Atlantico, disegnato con i mattoni, forniti dalla ditta Milesi di Monza, attendeva di essere illuminato da 500 lumini ( tanti quanti gli anni dalla morte di Leonardo). I presenti ad uno ad uno hanno acceso i loro lumini e li hanno posati sul fiore della vita che pian piano è andato definendosi in tutto il suo splendore. E mentre la luna piena faceva capolino fra le nubi , in una dimensione spirituale, si è fatto silenzio per un minuto, un lungo minuto dedicato al Genio di Leonardo. I lumini hanno continuato ad ardere e ad accendere la notte sino alla mattina. L'evento è inserito nel sito dell'Unesco per la giornata della luce.

Gallery