Ecco la festa greca di Senago: mercatino e street food

Sarà Festa Greca a Senago dal 26 al 29 luglio 2018. In via Piazza Aldo Moro verrà allestito un mercatino con area street food per far rivivere gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia Greca, tutto con prodotti tipici del territorio.

Si potranno gustare le prelibatezze greche: souvlaky, gyros pita, bifteky e altri piatti tipici della cucina mediterranea. Non solo, al cibo si potranno accompagnare anche birre artigianali greche per una vera e propria "food&drink expirience".