Serata benefica a teatro per gli amici a quattro zampe

Una serata diversa, PER AIUTARE CANI E GATTI BISOGNOSI DI AIUTO, all'insegna del teatro e del divertimento.



Sabato 9 Novembre p.v. ore 21,00 Teatro Santa Valeria, via Wagner, Seregno(MB)





"Rumors", commedia di Neil Simon, portata in scena dalla Compagnia Teatrale “Colpo di scena” - Albiate



Rumors è una divertente commedia americana contemporaneità.

I fatti si svolgono a New York dove quattro coppie di coniugi, invitati a festeggiare l‛anniversario di matrimonio del vice sindaco delle città, si ritrovano a dover affrontare il tentato omicidio del loro illustre concittadino.

Il tanto imprevisto quanto drammatico evento genera una imbarazzante e sgradevole situazione, che viene gestita dagli otto invitati in maniera grottesca, dove tensioni e timori contribuiscono ad evidenziare la fragilità e le nevrosi di ciascuno di essi.

La commedia si sviluppa su due atti dove predomina una costante comicità surreale che diverte lo spettatore, lasciando al tema del "giallo" un ruolo marginale di soggetto di fondo.

Una frizzante commedia che, con uno stile tutto americano, tratteggia bene le nevrosi della vita moderna.





Con questo gesto di solidarietà, la compagnia Colpo di scena ci farà divertire e allo stesso tempo ci darà un grande aiuto per le nostre attività nella salvaguardia dei 4 zampe che aiutiamo con impegno e amore.



Il ricavato infatti, sarà offerto per sostenere le spese per cani e gatti meno fortunati di cui le Associazioni Cani e Mici per Amici e Gli Amici del Pratone si occupano quotidianamente.





In particolare Cani e Mici per Amici sta cercando di realizzare Miciolandia, un'oasi felina per i mici di strada che troverebbero in questo luogo un ambiente naturale e protetto @ABBIAMO UN SOGNO ... MICIOLANDIA... AIUTACI A REALIZZARLO



Un progetto ambizioso, ma utile per il territorio.



Questa iniziativa è svolta in collaborazione con Formevet nell’ottica di valorizzare il patrimonio culturale e sostenere le associazioni che aiutano cani e gatti a trovare una casa. Inoltre Formevet si impegna a donare il doppio del ricavato in prodotti antiparassitari, che verranno applicati sugli animali che transitano nei rifugi, garantendogli una protezione completa e facendoli arrivare nella nuova casa più felici e più sani.





Per info e biglietti:



Tel 339 8616769



e-mail:caniemiciperamici@gmail.com





Pagina Facebook https://www.facebook.com/caniemiciperamici/



Contattateci, VI ASPETTIAMO NUMEROSI!