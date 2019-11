Un nuovo assaggio di PizzAut a Monza: appuntamento lunedì 2 dicembre

La bontà della pizza, quella genuina e fatta non solo da ingredienti semplici ma anche con passione e una serata di condivisione per una buona causa. Solidarietà, passione e gusto. Questi gli ingredienti dell’evento “PizzAut – Nutriamo l’inclusione” organizzato dal Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana e da PizzAut, associazione che promuove l’inclusione delle persone autistiche coinvolgendole in un progetto di autonomia lavorativa che la prossima primavera vedrà l'apertura di un nuovo locale a Cassina De' Pecchi.



L’appuntamento è per il 2 dicembre alle 19.30 al ristorante Pizzeria Del centro (vicolo Spalto Isolino 9) dove i pizzaioli e camerieri speciali di PizzAut prepareranno e serviranno pizze buonissime. Il tutto a fin di bene:raccogliere fondi a favore del Comitato monzese della Croce Rossa e del progetto PizzAut. Ragazzi speciali quelli di PizzAut: ragazzi autistici che, grazie alla tenacia e alla passione di Nico Acampora (papà di Alessandro, bambino autistico) stanno realizzando un sogno: in primavera 2020 apriranno a Cassina de' Pecchi la prima pizzeria italiana completamente gestita da ragazzi autistici. I ragazzi impastano, farciscono e infornano le pizze che poi, sfornate automaticamente da un forno speciale, vengono servite ai tavoli da camerieri autistici. Il tutto con il solo obiettivo di garantire un futuro di autonomia a questi ragazzi.

Insieme alla squadra di PizzAut ci sarà anche il comitato monzese della Croce Rossa Italiana per una serata di bontà: la bontà delle pizze preparate dai ragazzi che certamente lasceranno i commensali a bocca aperta, e la bontà delle azioni che unisce i due sodalizi sotto il comune denominatore della solidarietà e dell’attenzione alle persone che vivono in una condizione di fragilità.