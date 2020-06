Arte e cultura per tornare a vivere la città: torna Seregno d'estate

Torna con la seconda edizione di Seregno d'estate che propone JazzinSeregno, la rassegna musicale della cittadina brianzola, ma anche cinema, teatro greco, 'Suoni mobili' e un tributo a Lucio Dalla.

"La seconda edizione della rassegna Seregno d'estate - scrivono gli organizzatori - arriva in coda ad una stagione storica straordinaria, particolarmente difficile, in cui fare teatro, cinema, musica dal vivo non è stato per molto tempo possibile. Ecco perché proporre un cartellone ricco di eventi, che si svolgeranno tutti nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid, rappresenta davvero un’opportunità per tornare a vivere la città".

L’edizione di Seregno d'estate 2020 incrocia due proposte culturali strutturate: la quarta edizione di JazzinSeregno e il cartellone interprovinciale Suoni Mobili. E si completa con una performance di teatro greco, con una programmazione cinematografica e con due eventi realizzati in collaborazione con Cooperativa Mondovisione.

Gli spettacoli si svolgeranno in piazza Risorgimento (salvo il teatro greco in programma al parco 25 aprile e il concerto d’organo nella chiesa di Sant’Ambrogio) e saranno ad ingresso gratuito, con prenotazione consigliata nel rispetto dei protocolli Covid (per prenotare, inviare mail a info.cultura@seregno.info). Per Cinema Estate sono state individuate le date (13, 20, 27 luglio, 3 e 10 agosto: i titoli dei film proposti sarà disponibile nei primi giorni di luglio).