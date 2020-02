Seregno in love: obiettivo 1.000 selfie d’amore

OBIETTIVO 1.000 SELFIE D'AMORE



Dall’8 al 14 Febbraio, Seregno diventa la città dell'amore: una settimana in cui le vie si tingeranno di rosso e sarà possibile contribuire a far diventare Seregno città dell'amore.



L’obiettivo è quello di raggiungere almeno 1.000 selfie postati sui social, Facebook e Instagram, che abbiano come hashtag il nome dell’evento: #SeregnoInLove. Solo così Seregno potrà davvero dire di essere la città dell’amore.



Abbiamo bisogno del supporto di tutti: fidanzati, sposati, genitori con i figli e animali con i propri padroncini. Includeremmo anche gli amanti, ma temiamo sia una situazione sconveniente.



Per l'occasione, i negozi del centro resteranno aperti!