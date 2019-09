Settimo cielo, mostra di sculture in ceramica di Nina Khemchyan

Mostra di sculture in ceramica di Nina Khemchyan.



In mostra le grandi sfere in ceramica dell’artista armena, sulle quali si avvicendano da ogni lato i dipinti dei flessuosi corpi umani, per la maggior parte femminili, che caratterizzano l’elemento fondante delle sue sculture.



Tutta la produzione di Nina parte dal disegno: elegante e sensuale, il tratto si sviluppa sulla sfera dando vita ad intrecci di figure nude e danzanti, in un ritmo ininterrotto che si fonde con la sfera stessa. La sua gestualità è completamente istintiva, dominata da linee continue e fluide che fanno affiorare suggestioni artistiche antiche, sospendendoci in una dimensione senza tempo, ma tuttavia coinvolgendoci per il vitalismo e la freschezza.



La particolarità della forma scelta, la sfera, piace molto all’artista perché le offre l’opportunità di disegnare tracciando una linea continua, esaltando il gesto grazie al quale essa diventa un tutt’uno con l’opera.

Non solo, la forma sferica incontra il desiderio di Nina di non svelare il disegno nella sua interezza, ma solo in una sua parte. L’intento è di coinvolgere l’osservatore che, da spettatore passivo, diventa partecipe di un movimento circolare intorno all’opera alla ricerca, senza esito, di un inizio e di una fine.