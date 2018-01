"Carnevale da cani", sfilata in maschera ad Arcore per animali e padroni

"Carnevale da cani" ad Arcore. Appentamento domenica 11 febbraio con la prima edizione della sfilata amatoriale in maschera a sei zampe.

L'evento è in programma a partire dalle 15 con ingresso da Villa Borromeo. La partecipazione è gratuita e per prendere parte alla sfilata occorre un costume e/o una maschera per l'accompagnatore e un accessorio per gli amici a quattro zampe (nel rispetto della dignità degli animali).

La giuria sarà composta da bambini. La sfilata prenderà il via alle 15.30 e per le 17 sono in programma le premiazioni.