Shopping a cielo aperto: sabato 14 e domenica 15 dicembre a Lissone

Si chiama 'Shopping a cielo aperto, sotto un manto di stelle natalizie…' ed è l'iniziativa che sabato 14 e domenica 15 dicembre porta a Lissone tante attività in vista del Natale. L'appuntamento è in via SS. Pietro e Paolo.

Ad aspettare il pubblico un mercatino degli hobbisti, animazioni e dimostrazione di arti e mestieri del territorio. Sabato 21

dicembre, invece, nell'ambito delle iniziative proposte per le feste lissonesi è atteso un evento per valorizzare il Panettone, con uno strano Babbo Natale su un carretto distribuirà panettoncini a tutti.