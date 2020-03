Cannoli, arancine e panelle: Sicilia Street Food arriva a Brugherio

Cassate, cannoli, arancine e panelle. Sono solo alcune delle specialità che sarà possibile gustare dal 21 al 24 maggio a Brugherio, in occasione di Sicilia Street Food, in arrivo in piazza Roma dalle 10 alle 24, sempre a ingresso gratuito.

"L'evento - scrivono gli organizzatori - nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di una festa ricca di cultura e storia siciliana, con prodotti tipici del territorio e cibi tradizionali. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo".

In programma, oltre a street food di qualità, vini e birre di produzione artigianale, anche spettacoli con artisti di fama nazionale, cabaret e tanto folklore. L'evento è organizzato da A'Vucciria in collaborazione con Luca Event. Per informazioni: cel. 335 7773440.