Silent Disco nel Parco delle Groane

Una discoteca "silenziosa" con tre generi musicali diversi nella splendida cornice del Parco delle Groane in notturna. E' questo uno degli appuntamenti, in programma per la serata di sabato 26 maggio presso l'ex Polveriera, sede del Parco, a Solaro.

Appuntamento a partire dalle 22 dunque con "Woodland Sound" con una silent disco con tre Dj per tre generi musicali insieme a installazioni Luminose ed Arti Visive e reading poetici (saranno posizionate cinque tende che ospiteranno altrettanti lettori/lettrici per un invito all’ascolto esclusivo ed inclusivo). Durante la serata sarà attivo anche un osservatorio astrofilo per osservare le stelle nel cielo notturno guidati dal Gruppo Astrofili delle Groane.

L'evento, come tutti gli altri appuntamenti in calendario nell'ambito del progetto Shot e Woodland, è gratuito.

Il progetto

L'evento, organizzato nell'ambito del progetto SHOT a cura dell'Ufficio Cultura del comune di Cesate e della Biblioteca di Cesate in collaborazione con il Parco delle Groane che ha portato alla creazione di una residenza temporanea per artisti nel Parco. Proprio nell'ex Polveriera sei artisti, selezionati tramite un bando, realizzeranno le proprie opere e le proprie installazioni pensate e ideate come "site specific" che saranno poi esposte in una sorta di galleria en plein air e resteranno nel Parco. Accanto al progetto Shot, il comune di Cesate (biblioteca/cultura), in collaborazione con il Parco delle Groane e tre associazioni culturali – Officine Musicali, Otolab, Vox Aurae - nel 2017 ha ottenuto un contributo con il progetto triennale (settembre 2017-agosto 2020) BUONE VIBRAZIONI presentato sul bando Partecipazione culturale di Fondazione Cariplo. Il progetto prevede la realizzazione di “una cittadella” di suoni, ritmi e visioni a partire dal concetto che la musica è suono organizzato e Buone Vibrazioni accoglie i suoni del mondo, aprendo percorsi di scoperta, formazione e intrattenimento verso la musica e attraverso la musica, facendo incontrare relatori, artisti, professionisti e un pubblico curioso. Tutti sono a partecipazione gratuita.